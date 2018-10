Britská armáda se chystá na válku s Ruskem. Jaké jsou její šance?

Cvičení se účastní 5500 vojáků, 200 obrněných vozidel, 6 válečných lodí a 8 stíhaček typu Typhoon. Britské noviny Sunday Times upozorňují, že britská armáda zkouší též zapojení dronů, z nichž jeden stojí v přepočtu méně než 1000 liber. Reaguje na tak na jejich použití ruskými separatisty na východě Ukrajiny, kteří používají drony k získání informací o nepříteli, aby na něj následně zaútočili dělostřelectvem.

Stín ruské hrozby je přítomen v celém cvičení. Stratégové armády se pokouší imitovat ruské vojenské postupy, přičemž používají i ruské tanky T72. Velitelé přiznávají, že cvičení je především zaměřené na boj s tzv. „peer plus“ protivníky, tj. soupeři patřícími mezi armádní „těžké váhy“. Rusko je na prvním místě takovýchto obtížných protivníků.

„Snažíme se postavit proti těm, kteří by mohli být nejlépe vybaveni, těm, kteří by mohli mít nejlepší výcvik a těm, kteří by pro nás představovali nejtěžší výzvu“, sdělil britskému deníku The Mirror velitel 1 britské obrněné pěchotní brigády, Zac Stenning. „Slyšeli jste, že náčelník generálního štábu nyní veřejně hovoří o hrozbě Ruska(….) máme oči otevřené,“ dodal Stenning.

Současný náčelník britského generálního štábu, generál Mark Carleton-Smith v červnu řekl, že je „nesprávné představa“, že Spojené království nečelí „bezprostřední nebo existenční hrozbě“. Takovou hrozbu právě představuje Rusko. Carleton-Smith dále řekl, že považuje za svou povinnost připravit britské vojáky, aby měly „bojového ducha“ a byli připraveni bránit Británii.

Velká Británie se dívá s obavami směrem k Rusku od zabrání Krymu v roce 2014. Útok na dvojitého agenta Sergeje Skripala, jehož se mělo dopustit Rusko, zesílil pocit ohrožení mezi představiteli britské vlády i armády. „Jako armáda chceme být schopni nabídnout našim politickým vůdcům a občanům Spojeného království, že jsme schopni jednat,“ naznačil Stennig, jaké v Británii vládne politické klima ohledně možnosti napadení ze strany Ruska.

Má Británie proti Rusku šanci?

Web Armed Forces.eu nabízí srovnání ruských a britských vojenských sil. Zatímco Rusko má vojenský rozpočet ve výši 70 miliard dolarů (5,3% HDP), Velká Británie věnuje na obranu 58,6 miliard dolarů (2% HDP). Rusko má k dispozici 771 000 osob aktivního vojenské personálu, Británie jen 156 940. Značné rozdíly jsou taktéž, co se týče počtu tanků (20 500 proti 407), leteckým sil (4 042 proti 888), námořnictva (313 proti 76) a v neposlední řadě nukleárních zbraní (7 500 proti 215).

Britská armáda se v posledních desetiletích zaměřovala na vojenské pokrytí menších hrozeb než jaké představují mocnosti s masivní vojenskou strukturou typu Ruska. Britský vojenský thin-tank Centre for Historical Analysis and Conflict Research (CHACR) varovalo minulý rok, že v důsledku škrtů v obraně a změněné strategie Británie není schopna čelit Rusku, které by její armádu v případě války smetlo „za odpoledne.“

Britský generál Nick Carter varoval na počátku tohoto roku, že Británie musí být více aktivní a držet krok s ruským vojenským rozvojem Ruska, aby byla schopná jej odrazit v případě potencionálního útoku.

Britský bulvární deník The Express ve svém porovnání sil britské a ruské armády nicméně není tolik skeptický ohledně schopností Británie stát proti Rusku. Ve svém hodnocení nicméně vychází z toho, že Británie nebude stát proti Rusku sama, ale ve spojení s EU. Spolu mají větší vojenskou sílu než Rusko.

Ačkoliv Saif Sareea 3 má připravit britskou armádu především na ruskou vojenskou sílu, počítá i s dalšími hrozbami. „Stojíme před mnoha hrozbami, je to nejistý svět“, uvedl Stenning s odkazem na Sýrii a Islámský stát. „Je velmi těžké předpovědět, kde vypukne další krize, ale chceme být na ni připraveni. Cvičíme naši armádu pro různé hrozby po celém světě."