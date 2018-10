V Rusku zatýkají jehovisty, prý se u nich našly granáty a trhaviny

Jehovisté v Kirovu od loňského srpna do letošního září pořádali podle vyšetřovatelů tajné schůzky. Pro organizaci také vybrali více než půl milionu rublů (asi 170.000 Kč). Čelí proto i obvinění z organizování a financování zakázané extremistické organizace. "Pořádali schůze a zvali další, aby se připojili," řekla agentuře AFP mluvčí vyšetřovatelů Jevgenija Vorojcovová.

Je to poprvé, co ruské úřady obvinily jehovisty z držení zbraní, upozornil Jaroslav Sivulskij, který dříve působil jako mluvčí ruské organizace jehovistů. "Jsme šokováni," řekl AFP v telefonátu z Rigy. "Je to směšné a bizarní. Musí to být omyl," dodal.

Svědkové Jehovovi mají v Rusku přibližně 175.000 členů. Hnutí založené roku 1873 ve Spojených státech kazatelem Charlesem Russelem se hlásí ke křesťanství. Pod názvem Svědkové Jehovovi působí od roku 1931. V Rusku organizace oficiálně vede činnost od roku 1991, ruský nejvyšší soud ji ale loni v dubnu na návrh ministerstva spravedlnosti zakázal.

Organizace na obranu lidských práv Human Rights Watch (HRW) letos v červnu ostře kritizovala pronásledování jehovistů v Rusku. "Svědkové Jehovovi pouze poklidně uplatňují své právo na svobodu vyznání," zdůraznila Rachel Denberová z HRW a ruské úřady vyzvala, aby "přestaly s náboženským pronásledováním věřících".