Blíží se nová krize? Otřese hranicemi v Evropě, varuje analytik

— Autor: EuroZprávy.cz

NÁZOR - Deset let po pádu banky Lehman Brothers jsou konečně cítit největší efekty globální finanční krize, tvrdí mezinárodněpolitický analytik a komentátor Alession Colonnelli. V komentáři pro server The Independent poukazuje, že zatímco brexit vede Spojené království do neznáma a Evropa se snaží vytvořit nový model bez Británie, může se schylovat k dalším velkým změnám.