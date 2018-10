Papež přijal rezignaci washingtonského arcibiskupa, byl zapleten do dvou skandálů

Údajný cestovatel v čase prošel testem na detektoru lži: Byl jsem v roce 8 973 a bylo to neuvěřitelné

Wuerl byl v letech 1988 až 2006 biskupem v Pittsburghu. Podle zprávy velké poroty z Pensylvánie zneužilo v tomto americkém státě za posledních 70 let kolem tří set kněží nejméně 1000 dětí. Wuerl z pozice pittsburského biskupa pomáhal některé z těchto kněží krýt, uvádí zpráva.

Washingtonský arcibiskup byl také obviněn z toho, že věděl o činech svého předchůdce, někdejšího kardinála Theodora McCarricka, který je obviněn ze sexuálního zneužívání mladistvých a dětí. Wuerl se hájí, že o ničem nevěděl.

McCarrick, dříve jeden z předních představitelů katolické církve v USA, v červenci rezignoval na členství ve sboru kardinálů.

Agentura AP také uvedla, že se už v roce 2000 dostaly do Vatikánu zprávy o stížnostech seminaristů na McCarricka, že je nutí, aby s ním spali. Dopis do Vatikánu s takovými obavami napsal v listopadu 2000 reverend Boniface Ramsay ze semináře v New Jersey. Přesto se McCarrick stal následují rok kardinálem.