Obchod prodává hidžáby pro malé dívky. Internet zaplavily drsné komentáře

Hidžáb pro holčičky od tří let je k dostání v oddělení školních uniforem už za šest liber (176 Kč). Podle rozhlasového moderátora Maajida Nawaze jde o krok směrem ke středověku.

"Mají právo dát přednost zisku před zásadami. Ale my zase máme právo je za to zostudit. Říká se tu malým holčičkám, že není slušné chodit s odhalenými vlasy. Aby bylo jasno, jde o výrobek pro dívky už od tří let věku. Hidžáb je zákonem stanovené povinné oblečení žen v Íránu a Saúdské Arábii a mnoha dalších zemích. Marks & Spencer může prodávat i trička s konfederační vlajkou, ale to nikdy neudělá," řekl Nawaz.

Někteří zákazníci chtějí obchod za jeho rozhodnutí bojkotovat. "Odporné. Jak můžete vydělávat na něčem, co ponižuje ženy a děti? To je nemravné! Pro podnik s klesajícím ziskem to je špatné rozhodnutí. Já i další ho budeme bojkotovat, dokud to (hidžáb) nestáhnou," napsala na sociální síti zákaznice jménem Lorraine Smithová. "Nebudu u vás nakupovat, dokud s tím neskončíte," vzkázala na facebookovou stránku firmy Melissa Turnbullová ze Skotska.

Uživatel twitteru označující se jako sandchick4 je ale jiného názoru. "Účelem hidžábu není ochrana cudnosti, jde o vyjádření poslušnosti Bohu." napsal.

Firma na svém twitterovém účtu vysvětlila, že prodává zakázkové školní uniformy pro 250 škol v Británii. "Řeknou nám, jakou součást potřebují, a mnoho škol letos požadovalo hidžáb," píše firma.

"Chci si koupit to zboží, ale je označeno jako dámské, dostáváte ho i v pánské velikosti? Děkuji," napsal na twitteru uživatel liberal T. Na odpověď, že jde o školní uniformu, nikoli o pánské oblečení, konverzoval dál. "To je škola, mohl bych to koupit synovi. Máte to v chlapeckém oddělení? A kdybych chtěl koupit tu dívčí podobu pro chlapce, máte to ve velikosti, aby to padlo dítěti kolem šesti až osmi let?" Firma odpověděla, že by nabízený hidžáb měl osobě daného věku padnout.