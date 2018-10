Astronaut Hague se vrátil do USA. Při nezdařeném startu Sojuzu čelil přetížení 7G

"Astronaut Hague odletěl v sobotu do Spojených států. Až posádka opět zahájí ve Hvězdném městečku trénink před letem k ISS, vrátí se do Moskvy," uvedlo v prohlášení CPK. Dvojice by podle dřívějšího prohlášení ruské kosmické agentury Roskosmos měla k ISS odletět na jaře příštího roku.

Start lodě Sojuz MS-10 se dvěma členy posádky se nezdařil kvůli technickým problémům nosné rakety Sojuz-FG. Záchranný systém loď od nosné rakety oddělil a návratový modul s dvojicí po balistické dráze přistál v Kazachstánu. Posádka nouzový návrat přečkala podle Roskosmosu bez újmy, byla ale vystavena přetížení 6 či 7G, na což je však trénována.

S gravitačním přetížením 6G se při ostrých průjezdech zatáčkami setkávají například piloti F1, což v praxi znamená, že například na tělo řidiče vážícího 80 kilogramů působí síla 480 kilogramů. Vojenští piloti ve stíhačkách musí čelit přetížení až 12G.

Za limitní hodnotu přežití se považuje 25G, jsou ale známé případy, kdy lidé přežili násobky této hodnoty.

Roskosmos bezprostředně po incidentu uvedl, že hlavní příčinou nehody byla kolize části prvního stupně rakety s druhým stupněm. První výsledky vyšetřování se čekají po 20. říjnu. Rusko po nehodě zastavilo pilotované lety nosných raket Sojuz a pravděpodobně pozdrží i lety nepilotovaných lodí.