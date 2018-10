Kerčský maniak se inspiroval zombie hrou? Expert vyvolal rozruch, ozval se i Putin

Štěch se nepřímo navážel do Zemana: Senát je pojistkou stability ČR

"Je to hra, kde buď zabiješ zombie, anebo se staneš zombie a zabíjíš vynalézavě lidi," líčil Gross-Dněprov v rozhlasové stanici Vesti FM, spřízněnou se státní televizí.

Znalci v oboru se dohadují, že "expert" měl nejspíše na mysli hru Dota 2, ale v ní se nevyskytují zombie, ani nelze zabíjet lidi. Líčení prý připomíná hru Left 4 Dead, ale v ní zase nelze kuchat střeva a střílet ve školních kulisách.

"Já se zblázním: zavraždili 21 lidí a média propírají, že jsem popletl název hry, kterou hrál ten maniak z Kerče. Nemám slov," postěžoval si Gross-Dněprov, dotčený kritikou a radami, aby si raději hledal uplatnění v jiných oblastech, ve kterých by snad mohl být kompetentnější.

Ruský prezident Vladimir Putin dnes označil středeční vraždy na škole v Kerči i za důsledek globalizace vedené přes sociální sítě a internet. "Včerejší tragédie je, soudě podle všeho, i výsledkem globalizace, jakkoli by to znělo divně. Přeci v sociálních sítích a internetu vidíme, že tam vznikají celá společenství. Vše začalo známými tragickými událostmi ve školách ve Spojených státech," prohlásil Putin v úvodu debaty ve Valdajském klubu v Soči.

"Mladí lidé s nestabilní psychikou si vytvářejí jakési falešné hrdiny. Znamená to, že my všichni, nejen v Rusku, ale v celém světě obecně špatně reagujeme na měnící se podmínky. Znamená to, že nevytváříme potřebný zajímavý a užitečný obsah pro mladé lidi - a ti se chytají náhražky hrdinství, což vede k podobným tragédiím," dodal.

Prezident reagoval na dotaz moderátora ohledně středeční tragédie v Kerči, kde jeden ze studentů podle vyšetřovatelů zabil brokovnicí a podomácku zhotovenou bombou dvě desítky spolužáků a pedagogů. Podle médií pachatele fascinovala tragédie v americké škole Colombine, kde v roce 1999 dva studenti zabili 13 lidí, než spáchali sebevraždu. Podle záběrů z kamer se i Rosljakov oblékl jako jeden ze střelců z Colombine a také se zastřelil ve školní knihovně.