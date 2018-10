Putin: Islámský stát působí v Sýrii tam, kde jsou USA. Stovkám civilistů hrozí poprava

— Autor: ČTK

Teroristická organizace Islámský stát (IS) rozšiřuje svou přítomnost v těch oblastech Sýrie, kterou kontrolují Spojené státy a jimi podporované oddíly. V debatě ve Valdajském klubu v Soči to dnes řekl ruský prezident Vladimir Putin. Sdělil také, že IS zajal 700 lidí, některé už zabil a zabitím dalších pohrozil. Mezi rukojmími je podle něj několik Američanů a Evropanů.