Zrušení smlouvy o raketách? Rusko prská: Trump udělal nebezpečný krok

— Autor: ČTK

Rusko očekává, že bezpečnostní poradce amerického prezidenta John Bolton, který dnes má přicestovat do Moskvy, vysvětlí slova Donalda Trumpa o odstoupení Spojených států od smlouvy s Ruskem o likvidaci raket středního a krátkého doletu z roku 1987. Agentuře TASS to řekl náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov. "Doufáme, že od něj (Boltona) během jednání zítra a pozítří uslyšíme věcněji a jasněji, co hodlá podniknout americká strana," řekl Rjabkov.