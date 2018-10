Zemřel norský hrdina 2. světové války. Nacistům zničil továrnu na těžkou vodu

— Autor: ČTK

Ve věku 99 let zemřel norský hrdina z druhé světové války, který v roce 1943 vyhodil do povětří továrnu na výrobu takzvané těžké vody nutné k vývoji atomové bomby. O smrti Joachima Roenneberga, který po nacistické invazi do Norska v roce 1940 uprchl do Británie, kde ho tamní rozvědka vycvičila a úkolem pověřila, informoval dnes norský tisk.