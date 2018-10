Trump roztrhá epochální dohodu? Něco zde nesedí, varuje prestižní deník

Důvěřuj, ale prověřuj

Smlouva, kterou podepsali Ronald Reagan a Michail Gorbačov, byla symbolická a praktická zároveň a krátce po ní skončila i ideologická válka mezi Východem a Západem, což doprovázel pád berlínské zdi, kolaps komunismu a rozpad SSSR, podotýká The Independent. Konstatuje, že šlo o epochální dohodu, která má být nyní roztrhána.

Přístup, který razily USA, především pak za Reaganova prezidentství, zněl "důvěřuj, ale prověřuj", uvádí editorial. Vysvětluje, že toto ve skutečnosti o staré ruské přísloví přispělo k oblibě amerického prezidenta, který ho používal jako srozumitelnou zkratku. Zároveň však rezonovalo u obezřetných jestřábů v americkém Kongresu, což bylo nutné, jelikož předchozí čtyři desetiletí z dobrého důvodu nikdo nevěřil jedinému slovu, které pronesla protistrana, připomíná prestižní deník. Varuje, že tato situace se zřejmě opakuje.

Problémem uvedené smlouvy je právě to, že jí dnes prakticky nikdo nevěří a aktivity obou stran podléhají jen malé kontrole, soudí britský server. Připouští, že americký prezident Trump může mít pravdu, když obviňuje Rusko z tajného vývoje nových jaderných zbraní, avšak za správnou reakci označuje The Independent příslušné prohlášení, tlak na mezinárodní inspekce a postupné stupňování hrozeb.

Už z toho důvodu by se pak Spojené království mělo pokoušet USA brzdit, nikoliv jim vyjadřovat rezolutní podporu, jak učinil britský ministr obrany Gavin Williamson, konstatuje renomovaný deník. Dodává, že pokud Rusko inspekce odmítne, pak by měl následovat pokus ho k nim přinutit, a to diplomacií, nikoliv odchodem, nejlépe tichým připomenutím, že Západ vždy dokáže překonat ruské investice do zbraní a pravděpodobně disponuje kvalitnější a spolehlivější technologií.

"Sovětský svaz koneckonců v zásadě prohrál studenou válku a hodil ručník do ringu podpisem odzbrojovacích dohod jednoduše kvůli tomu, že nedokázal držet krok s americkým vojenským rozpočtem," píše The Independent. Připomíná, že tento pokus téměř zruinoval sovětské občany a masivní investice do zbraní, na úkor blaha lidí, tehdy přivedly neefektivní sovětskou ekonomiku na pokraj kolapsu.

Šlo ovšem o ničivě plýtvavou ekonomickou válku, kterou vedly obě strany, přičemž ohrožovala i třetí svět, deklaruje editorial. Tvrdí, že tato válka musela skončit, přestože by Západ díky své ekonomické převaze v dalším závodě ve zbrojení opět zvítězil.

Skutečný hlavolam

Za mnohem znepokojivější považuje britský deník skutečnost, že důvěra mezi Východem a Západem vymizela prakticky ve všech oblastech. "Jako za první studené války vládne zapálené pronásledování špiónů. Existuje také opět ochota zasahovat do vnitřních věcí jiných zemí, včetně voleb," poukazuje The Independent. Dodává, že ve jménu Ameriky a Ruska, případně jejich spojenců, se opět vedou zástupné občanské války a Jemen, Irák či Sýrie představují dnešní obdobu Vietnamu, Koreje či Angoly.

Stupňuje se také nepřátelská rétorika, stará velmocenská rivalita, bombastičnost některých akcí - například olympiády v Rusku - či prezentace zatvrzelých postojů v OSN, připomíná prestižní server. Doplňuje, že Rusko znovu vede kampaň za územní expanzi a tlačí na pobaltské státy a EU tam, kde vidí slabost. Digitální věk navíc přenesl nové kanály kybernetického boje a sledování, podotýká The Independent. Kritizuje, že Rusko neváhá používat své chemické zbraně v ulicích britských měst.

Doma se Rusko vrací ke kultuře represí a autoritářství, a ačkoliv zatím nejde o plný návrat stalinské paranoii, vyvíjí se moderní verze faktické diktatury, kterou lze označit za putinismus, tvrdí editorial. Konstatuje, že sice zachovává jisté prvky demokracie, ale režim nelze reálně zpochybnit, což ji oproti předchozím diktaturám činí chytřejší a méně brutální, ale o nic méně nelítostnou.

Na této mezinárodněpolitické recesi je podle britského deníku podivné to, jak zapadá do tvrzení, že Trump je jistým přisluhovačem Ruska. "Je to skutečný hlavolam, zabalený v záhadě," pokračuje The Independent. Poukazuje, že během své předvolební kampaně Trump vesele prohlašoval, že Hillary Clintonová, nikoliv on, chce vyprovokovat bezdůvodnou válku s Ruskem, následovalo podezření ze spolupráce Kremlu s Trumpovým týmem a stávající šéf Bílého domu je od té doby považován za agenta ruského vlivu.

Nyní se přitom zdá, že právě Trump chce obnovit studenou válku, kterou před třiceti lety vyhrál a ukončil Reagan, přitom se vůbec nedrží zkrátka a americko-ruské vztahy jsou stále napjatější, což nelze pochopit, podotýká prestižní server. Závěrem pokládá otázku, kdo by za takové situace věřil druhé straně.