Změna názvu Makedonie? Vydírání a špinavá manipulace, hromuje Rusko

Přejmenování balkánského státu má ukončit 27 let trvající spor s Řeckem. Řekové považují název Makedonie za zásah do svého dědictví a za skrytý územní nárok na stejnojmennou řeckou provincii. Atény kvůli tomu blokovaly vstup Makedonie do NATO i Evropské unie. V mezinárodním styku, včetně OSN, se nyní používá název Bývalá jugoslávská republika Makedonie.

Letos v červnu se premiéři obou zemí shodli na kompromisním názvu Republika Severní Makedonie, zkráceně Severní Makedonie. V referendu, které se v Makedonii konalo na konci září, se pro změnu názvu vyslovila drtivá většina hlasujících, výsledek byl ale kvůli nízké volební účasti označen za neplatný. Vláda změnu schválila 8. října.

K prosazení zákona o změně názvu potřebovala vláda premiéra Zorana Zaeva dvoutřetinovou parlamentní většinu, kterou nedisponovala. Po dlouhých debatách se vládním poslancům podařilo získat potřebných osm opozičních kolegů na svou stranu. Kdyby se jim to nepovedlo, hodlal předseda vlády vypsat předčasné parlamentní volby.

"Považujeme to, co se stalo, za otevřené porušení všech norem, z právního i morálního hlediska. Tyto špinavé manipulace nemohou být označovány za vyjádření vůle poslanců," uvedlo ve své reakci na hlasování makedonského parlamentu ruské ministerstvo zahraničí.

Formální proces změny makedonské ústavy musí nyní podle zákona začít během dvou příštích týdnů. Může ale trvat až tři měsíce, během nichž musí parlament absolvovat ještě několik dílčích hlasování.

Západní země dohodu o změně jména přivítaly. Jak poznamenala agentura AP, přiblížení Makedonie k EU a NATO by mohlo snížit ruský vliv na Balkánském poloostrově.

Makedonský ministr vnitra Oliver Spasovski dnes v souvislosti s hlasováním informoval, že všech 80 poslanců, kteří změny ústavy podpořili, dostalo zvýšenou policejní ochranu. Policie tak reagovala na to, že několika zákonodárcům a jejich rodinám byly adresovány výhrůžky smrtí.

Makedonskou metropoli dnes navštívil vysoký představitel amerického ministerstva zahraničí Matthew Palmer, který hlasování parlamentu ocenil. Dohoda je podle něj "nezbytná pro cestu Makedonie směrem k Evropské unii a NATO". "Rád bych zdůraznil, že makedonský lid se může spolehnout na americké přátelství a podporu," dodal Palmer.