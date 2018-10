Putin je připraven se setkat s Trumpem v Paříži

"Samozřejmě by bylo užitečné pokračovat v přímém dialogu s prezidentem Spojených států, především na okraji mezinárodních akcí, které se uskuteční v nejbližší době. Například v Paříži. Samozřejmě, pokud má americká strana zájem," řekl Putin podle agentury Interfax. Bolton odvětil, že Trump se velice rád setká s ruským protějškem na okraji akce v Paříži.

Putin se s Trumpem naposledy setkal 16. července v Helsinkách, kde šlo o první a zatím poslední čistě bilaterální schůzku obou prezidentů.

Trumpův poradce již v pondělí řekl listu Kommersant, že o možnostech americko-ruského summitu jednal s tajemníkem bezpečnostní rady Nikolajem Patruševem, který uvedl, že návrhy předá prezidentu Putinovi.

Putin v úvodu schůzky zdůraznil, že je důležité zachovat rusko-americký dialog navzdory rozdílným názorům. Navrhl Boltonovi projednat strategické otázky, odzbrojovací smlouvy a regionální konflikty.

"Víme a hodně mluvíme o jednostranném odstoupení USA od dohody o protiraketové obraně, nedávno jsme se dozvěděli o záměru USA odstoupit od smlouvy o likvidaci raket středního a krátkého doletu (INF), víme o pochybnostech v (americké) vládě o nutnosti prodloužit dohodu o strategických zbraních START, slyšíme o záměrech rozmístit ve vesmíru jednotlivé prvky systému protiraketové obrany," poznamenal Putin podle agentury TASS. Bolton odvětil, že doufá, že bude s to poskytnout odpovědi na tyto otázky.

Bolton v Moskvě uklidňoval situaci jen několik dní poté, co prezident Donald Trump ohlásil záměr odstoupit od klíčové smlouvy s Ruskem o likvidaci raket středního a krátkého doletu (INF) z roku 1987.

Putinova schůzka s Trumpovým poradcem podle TASS trvala půldruhé hodiny a účastníci se shodli, že navzdory rozdílným názorům je dialog nezbytný, a proto ruský prezident navrhl schůzku se svým americkým protějškem v Paříži.

Putin se také pozastavil nad počínáním USA po schůzce obou prezidentů v Helsinkách. "Řeknu upřímně, že nás občas udivuje, že Spojené státy přijímají vůči Rusku naprosto ničím nevyprovokované kroky, které nemůžeme označit za přátelské. Dokonce jsme prakticky nereagovali ani na jediný z vašich kroků. Všechno to ale pokračuje a pokračuje," postěžoval si ruský vůdce na americké sankce. Současně upozornil, že přes všechno "úsilí" vzájemný obchod kupodivu roste.

Ruský prezident také zažertoval o státním znaku USA, ve kterém je zobrazen orel třímající v levém pařátu třináct šípů a v pravém olivovou ratolest: "To váš orel už všechny olivy sezobal a zbyly mu jen šípy?" Bolton připustil, že olivovou ratolest do Moskvy nepřivezl, nicméně to, že ji orel drží v pravém pařátu, svědčí o prioritách.