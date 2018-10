Ve Francii se začne učit na veřejných školách učit arabština pro děti přistěhovalců. Podle kritiků to však povede jen k vytváření dalších ghett

Francouzské veřejné školství dosavadně nemělo příliš kurzů a prostředků pro učení dětí přistěhovalců v arabském jazyce. Jejich rodiče je proto umisťují do škol financovaných arabskými státy a řízených lokálními mešitami. Problémem je skutečnost, že zde je mohou vyučovat lidé, jejichž znalosti arabštiny se omezují na doslovnou znalost veršů Koránu. Půlka vyučujících hodin je tak věnována jak učení arabštiny, tak memorování koránských veršů.

Takové vyloženě náboženské učení je ve velkém rozporu se sekulárně velmi zaměřenou Francií. Navíc se tím pouze prohlubuje propast mezi imigranty a nativními Francouzy, kteří mají odlišné světonázory. Francouzští úředníci proto přišli s návrhem uspořádání vlastních arabských tříd, ve kterých se budou děti učit hodnotám republiky a které pomohou tuto propast překlenout.

Islamistické skupiny rekrutují své příznivce mezi mladíky imigrantského původu, kteří žijí na periferiích francouzské společnosti a kteří procházejí právě tímto alternativním školským systémem. Islamističtí kazatelé v nich vzbuzují respekt právě svou znalostí arabštiny, tvrdí zářijová studie Hakima El Karouiho, experta na Blízký východ a severní Afriku, z Institutu Montaigne. Francie v důsledku této úspěšné propagandy byla zemí s největším počtem osob cizího původu, kteří se přidali jako bojovníci k Islámskému státu v Sýrii a Iráku.

Podle kritiků však samotná nabídka arabských kurzů příliš nepomůže se zvládnutím integrace. Robert Ménard, starosta jihofrancouzského města Béziers, tvrdí, že vyučování arabštiny povede jen k vytváření dalších ghett. Podle jiných už teď je problém, že děti migrantů znají jen arabštinu a je tedy třeba, aby byla francouzštině dána přednost.

Okolo 40 000 dětí navštěvuje třídy arabštiny, vyučované mimo školní hodiny, které jsou organizovány Marokem, Alžírskem a dalšími bývalými francouzskými koloniemi. Ty do Francie posílají učitele, které platí prostřednictvím starého francouzského programu, jehož cílem bylo pomoci dětem migrantů udržet kontakty s jejich domovinou, aby se tam mohli eventuálně vrátit.

Kolik dětí navštěvuje třídy arabštiny pořádané mešitami není známo, podle jedné studie z roku 2016 by to mohlo být až 80 000 dětí. V těchto třídách se většinou učí memorování arabských veršů Koránu. Islam Sirajul, vedoucí mešity ve městě Stains, tvrdí, že jeho třem dětem to pomohlo se připravit na studium technických a lékařských oborů, které nyní navštěvují.

Ve Francii dnes podle ministerstva školství se pouze asi 567 studentů(0,1%) ze základních škol učí arabštinu. Na střední a vysoké škole studuje arabštinu okolo 11 200 studentů (0,2%). Podle Karouiho, francouzské školy považují arabštinu za méně prestižní jazyk a raději věnují prostředky na vyučování čínštiny nebo ruštiny.

U muslimského obyvatelstva Francie je tomu naopak. Podle velkého průzkumu z roku 2016 uspořádaného Institutem Montaigne, 67% muslimů či arabských rodičů chce, aby jejich děti studovali klasickou arabštinu a 56% by bylo rádo, kdyby se klasická arabština vyučovala na veřejných školách.