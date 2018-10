Conte u Putina odmítnul protiruské sankce

USA vstoupí za 15 let do války s Čínou, varuje bývalý velitel

"Pro Itálii sankce nikdy nebyly cílem, ale je to nástroj, který je nezbytné co nejdříve ponechat za námi, protože nejlepším řešením je dialog," prohlásil Conte po jednání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem podle agentury RIA Novosti.

Řím podle agentury Reuters už dlouho volá po uvolnění sankcí s tím, že postihly italské firmy obchodující s Ruskem. Conti dnes nicméně neřekl, zda je Řím připraven vetovat další prodloužení unijních sankcí omezujících podnikání s ruským bankovním, finančním a energetickým sektorem. Ty vyprší koncem ledna a momentálně se o jejich prodloužení diskutuje v Bruselu.

"Itálie by ráda přesvědčila další evropské země, že jedinou cestou kupředu je dialog," řekl Conte.

Itálie už válčí se spojenci v EU kvůli zpochybněnému vládnímu návrhu rozpočtu na příští rok, který Evropská komise odmítla s tím, že porušuje pravidla pro rozpočtový schodek. Finanční trhy také na rozpočet reagovaly negativně, přičemž výnosy ze státních dluhopisů stoupají na mnohaleté maximum, protože investoři se obávají o udržitelnost italského dluhu, připomněl Reuters.

Conte nicméně popřel, že by žádal Rusko, aby kupovalo italské dluhopisy v zájmu uklidnění trhu. "Nepřijel jsem sem, abych žádal Putina o koupi italských cenných papírů přes státní fond. Pokud státní fond či centrální banka učinily takové rozhodnutí, udělaly to, protože je to výhodné a je to dobrý obchod," řekl premiér.

Před týdnem na obchodní konferenci v Moskvě místopředseda italské vlády Matteo Salvini prohlašoval, že Itálie nepodpoří prodloužení hospodářských sankcí EU proti Rusku. Ani Salvini ale podle agentury Reuters výslovně neřekl, zda bude Itálie pokračování sankcí pro rok 2019 vetovat.

Už během letu do Moskvy podle zpravodaje listu Corriere della Sera nešetřil Salvini chválou na adresu Ruska. "V Rusku se cítím jako doma, kdežto v některých zemích EU nikoli," řekl. "Jestli politické síly, jejichž jsem součástí, zvítězí v nadcházejících volbách do Evropského parlamentu, vztahy Ruska a Evropy se změní," prohlásil Salvini.