Nezávislý ruský magazín zlikvidovala pokuta od úřadů

— Autor: ČTK

Nezávislému ruskému magazínu The New Times hrozí krach poté, co dostal pokutu ve výši 22.250.000 rublů (7,6 milionu korun) za to, že úřadům nedodal informace o svých zdrojích příjmů. V pátek to napsala agentura AFP s odvoláním na vyjádření šéfredaktorky internetového média Jevgenije Albacové.