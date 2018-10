V řadách Islámského státu bojuje 5000 Rusů. Jejich návrat děsí Moskvu

— Autor: ČTK

V řadách teroristické organizace Islámský stát (IS) působí v zahraničí zhruba 5000 Rusů. Na mezinárodní konferenci o boji proti antisemitismu, rasismu a xenofobii to dnes řekl zástupce ruského ministerstva vnitra Vladimir Makarov. Moskva jejich pohyb a případný návrat do vlasti podle něj sleduje.