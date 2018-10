Hrozí střet Ruska a NATO? Moskva otestuje rakety v oblasti manévrů Trident Juncture

Nejčastější chyby při uzavírání smluv. Na co si dát pozor?

Okolo 50 tisíc vojáků, 65 lodí, 250 letadel a 10 000 vozidel se účastní největších „válečných her“ pořádaných NATO od konce SSSR. Cvičení probíhá ve dvou fázích. V první část aliančních sil včetně vojsk partnerského Švédska a Finska stimuluje útok agresorem, fiktivní zemí Murinus. V druhé části musí vojska Aliance najít neefektivnější způsob, jak nepřítele zahnat zpět.

Podle Stoltenberga cvičení reagují na změněnou bezpečnostní situaci v Evropě. Výběr Norska není náhodný. Soused Ruska se po anexi Krymu a dalších náznacích zvýšených mocenských ambicí Ruské federace obává možné agrese z jeho strany stejně jako ostatní severské země. Právě Norsko kvůli své poloze by se mohlo stát dějištěm potenciálního vojenského konfliktu mezi Ruskem a NATO.

Rusko se už k pořádání cvičení tvrdě ohradilo. Podle ruského velvyslanectví v Oslu je „protiruské“ a „provokativní. Ruský ministr obrany Sergej Šojgu varoval, že Rusko bude muset odpovědět na zvýšenou aktivitu NATO u své západní hranice.

Vojenští představitelé NATO nicméně trvají na tom, že cvičení není zaměřené vyloženě proti Rusku. Norsko uvedlo, že svého souseda nepovažuje za přímou hrozbu a že cvičení se odehrávají příliš daleko od jeho hranic, aby bylo znepokojeno z možné vojenské invaze. Dva ruští a běloruští pozorovatelé byli pozváni, aby sledovali cvičení.

Ve stejné době, kdy NATO v Baltském moři a přilehlém okolí provádí operaci Trident Juncture, se Rusko rozhodlo v stejné oblasti uskutečnit třídenní testy jeho střel. Norsko o tom informovalo o tom Norsko, uvedl mluvčí společnosti Avinor zajišťující operace v norském vzdušném prostoru.

Stoltenberg, bývalý premiér Norska, je přesvědčen, že se Rusko bude chovat profesionálně a připomíná, že to není poprvé, kdy byly vojenská cvičení pořádány blízko sebe, aniž by došlo k vytvoření „nebezpečných situací,“ informovalo Rádio Svobodná Evropa.

Zpravodajský web iDNES podotýká, že cvičení NATO ukazuje na vzrůstající strategickou důležitost Arktidy. Jedná se o oblast plnou cenných zdrojů, na kterou si činí zálusk řada států včetně Ruska, které se pokouší nárokovat si většina arktického dna s tím, že patří k euroasijskému pevninskému šelfu a tedy Moskvě.

Jak upozorňuje server think-tank European Council on Foreign Relations, Rusko momentálně má určitý náskok, co se týče působení v této oblasti díky své flotile 41 ledoborců, přičemž dalších osm na cestě. Pro srovnání, USA mají jen dva. Rusko by tak mohlo snadno ovládnout komerční transport v této oblasti. Zároveň Rusko zde tvoří nové arktické jednotky a obnovuje či přímo buduje nové arktické základny.

Na nerostné zdroje bohatá oblast přitahuje i Čínu, která chystá vlastní flotilu ledoborců a ráda by v Arktidě vytvořila vlastní „polární hedvábnou stezku“. Čína už se prohlásila v roce 2014 za „polární supervelmoc.“

Spolu s Ruskem nedávno uskutečnila vůbec největší ruské vojenské cvičení od dob rozpadu SSSR, Východ 2018, který předčilo co počtu účastníků předchozí ruské vojenské cvičení Západ 2017, což podle bývalého náčelníka generálního štábu Armády ČR a současného bezpečnostního experta Jiřího Šedivého odhaluje strategickou prioritu Ruska, jíž je Arktida.

„Měli bychom si být vědomi, že vedle nám dobře známého Středního východu, Afghánistánu či Mali, postupně vzniká staronový bezpečnostní problém v severních oblastech Evropy a Severního ledového oceánu,“ cituje Šedivého iDNES.cz. Podle Šedivého se hraje o hodně, protože ti, kteří zůstanou pozadu, by mohli být ovládáni těmi, co budou mít exkluzivní právo na arktickou ropu a plyn a budou si tedy moci diktovat podmínky.