Švýcarsko kvůli vraždě Chášukdžího zastavilo vývoz zbrojních dílů do Saúdské Arábie

Švýcarsko nepovoluje vývoz vojenského materiálu do Saúdské Arábie od roku 2009. Výjimku dosud tvořil pouze export náhradních dílů na již vyvezené zbraně, vývoz munice a zbraní pro soukromé účely.

Podle mluvčího ministerstva hospodářství Fabiana Maienfische se ale švýcarská vláda rozhodla pod vlivem kauzy zavražděného novináře Chášukdžího vývoz náhradních dílů dočasně pozastavit. "Je to jen dočasné opatření," zdůraznil přitom Maienfisch s tím, že vláda pečlivě sleduje vyšetřování případu smrti novináře na saúdskoarabském konzulátu v Istanbulu.

Chášukdží byl podle dnešního sdělení istanbulského prokurátora po příchodu na konzulát na počátku října uškrcen, jeho tělo bylo následně rozčtvrceno a zničeno.

Švýcarská vláda dnes rovněž ustoupila od svého plánu zmírnit podmínky pro vývoz zbraní. Podle původního plánu by bylo možné je exportovat i do zemí, ve kterých zuří občanská válka, a to v případě, že neexistuje důvod se domnívat, že by mohly být v konfliktu použity.

Švýcarsko chtělo zmírněním vývozních podmínek podpořit svůj stagnující zbrojní průmysl. Proti vládnímu návrhu se ale postavila část veřejnosti, která chtěla zmírnění restrikcí zabránit referendem.

Vláda se podle svého mluvčího Andrého Simonazziho ovšem obávala, že by případné lidové hlasování přineslo ještě větší omezení zbrojního vývozu, než jaké platí nyní, a od svého záměru zmírnit pravidla pro vývoz do zemí postižených občanskou válkou proto zcela ustoupila.