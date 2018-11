Ruský podnikatel utekl do Izraele, doma nechal miliardové dluhy

— Autor: ČTK

Podnikatel Igor Mabeľjanov, který se loni přistěhoval z Ruska do Izraele, za sebou v Rusku zanechal dluh 500 milionů dolarů (11 miliard korun). Upozornil na to izraelský ekonomický deník TheMarker. Mabeľjanov v Rusku vlastnil řetězec klenotnictví, několik obchodů duty-free a investoval také do nemovitostí. Izraelské občanství získal na základě zákona o návratu, který umožňuje cizincům-židům získat občanství Izraele.