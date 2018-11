Černá Hora zakázala vstup srbským nacionalistům, Bělehrad je pobouřen

Největší námořní záhada v historii: Co se stalo s posádkou lodi Mary Celeste?

Trump šokoval svět: Do migrantů lze střílet. Pak se ozvala armáda

"Naší ústavní a morální povinností je ochraňovat klid a pořádek v zemi i patriotické pocity občanů," uvedla ve čtvrtek černohorská vláda.

Černá Hora byla od roku 1918 součástí Království Srbů, Chorvatů a Slovinců, pozdější Jugoslávie. Nezávislost na Srbsku získala v roce 2006 po referendu, v němž se pro odchod ze svazku s Bělehradem vyslovilo 55,5 procenta voličů. Značná část obyvatel do dneška chová prosrbské pocity, napsala agentura DPA. Mnozí srbští nacionalisté se odmítají se ztrátou Černé Hory smířit. Srbsko kvůli ní přišlo o přístup k moři.

Mezi čtyřmi Srby, kteří dostali zákaz vstupu do Srbska, byl spisovatel Matija Bečković, dva historici a jeden advokát. Bečković patří mezi zaryté srbské nacionalisty a nezávislost Černé Hory zásadně odmítá.

"Je to něco, co mě šokovalo, protože my zakazujeme vstup zločincům a někdo jiný zakazuje vstup lidem s jinými názory," cituje portál BalkanInsight srbského prezidenta Aleksandara Vučiće. Dodal, že o oficiální vysvětlení tohoto incidentu požádá svého černohorského kolegu Mila Djukanoviče.

Čtveřice srbských intelektuálů měla vystoupit na připomínkové akci ke stému výročí národního shromáždění Černé Hory, které v roce 1918 rozhodlo o připojení země k Srbsku. Vláda v Podgorici oslavy tohoto výročí odmítá, protože národní shromáždění z roku 1918 vedlo "ke zmizení Černé Hory jako státu".