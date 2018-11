Nepřípustné chování USA? Rusko se zastalo Kuby, kterou ničí sankce. Došlo i na rakety

Šokující zpověď ženy, která navštívila uprchlický tábor. Co tam viděla?

"Sankční politika je to, proti čemu se my všichni musíme vymezovat, protože je v protikladu k mezinárodním normám a pravidlům, která musejí platit v našem multipolárním světě," řekl Volodin podle agentury TASS.

"Rozhodovat může jen OSN a my se musíme chovat v souladu s rozhodnutími, která přijaly všechny státy. Dnes jedna země porušuje všechny dohody..., což je nepřípustné a proti takové politice se ohrazujeme," dodal.

Diplomatické vztahy mezi USA a Kubou byly přerušeny v roce 1961, když se v Havaně dostal k moci režim Fidela Castra. O rok později zavedl Washington proti Kubě ekonomické embargo, které stále trvá. Americký prezident Donald Trump loni uvedl, že Spojené státy sankce neodvolají, dokud Kuba neobnoví politické a náboženské svobody.

Předseda ruské parlamentní komory připomněl, že kromě Kuby čelí sankčním opatřením i Rusko, Čína, Írán, Turecko a další země.

Rusko a Kuba dnes také vyzvaly Spojené státy, aby znovu zvážily svůj záměr odstoupit od rusko-americké odzbrojovací smlouvy INF. Vyplývá to ze společného prohlášení, které dnes podepsal ruský prezident Vladimir Putin a jeho kubánský protějšek Díaz-Canel.

Americký prezident Donald Trump koncem října oznámil, že USA od smlouvy s Ruskem odstoupí, protože ji Moskva porušuje. Z nedodržování klíčové odzbrojovací smlouvy, která zakazuje pozemní balistické rakety a řízené střely s dosahem 500 až 5500 kilometrů, obviňuje Pentagon i velení NATO Moskvu už několik let. Rusko to ale odmítá a tvrdí, že USA cílevědomě po několik let směřují k vypovězení tohoto dokumentu.

Rusko a Kuba dnes ve společném prohlášení mimo jiné odsoudily využívat v mezinárodních vztazích donucovací opatření, jejichž "cílem je výměna legitimních vlád".