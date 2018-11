Chorvatsko vymírá. Ve většina měst a obcí klesla populace

— Autor: ČTK

Více než 80 procent chorvatských měst a obcí zaznamenalo v posledních sedmi letech pokles populace. Vyplývá to z údajů Státního statistického úřadu o počtu zemřelých a nově narozených obyvatel a také o oficiálně oznámených vystěhováních do zahraničí. Média v poslední době upozorňují na problém emigrace, a to zejména mezi mladými.