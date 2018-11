Němečtí školáci si nejsou jistí tím, zda-li byli Židé skutečně pronásledováni za druhé světové války, ukázal průzkum

Zatímco polovina školáků ve věku od 6 do 12 let slyšela slovo „Žid", jen třetina je schopná vysvětlit, co to znamená. Jedná se přitom o slovo, které je součástí většiny učebních osnov základních škol. U dětí, kteří nemají rodiče s vysokoškolským vzděláním, je větší pravděpodobnost, že nebudou vědět, co termín znamená, zjistila studie.

Okolo poloviny školáků ve věku 8-9 let ví, že Židé byli pronásledováni během druhé světové války, pouze jeden z pěti (18%) si je ale jistý tím, že se jedná o historický fakt. U školáků v letech 12-13 naprostá většina (94%) ví, že Židé byli pronásledováni během druhé světové války, jen 58% si je zcela jistých, že se jedná o historický fakt.

Podle ředitelky IZI Mayi Götzové mají školáci věku odpovídající povědomí o muslimech, ale jen minorita ví o Romech. Polovina školáků ve věku 6-13 let nikdy neslyšela slovo Rom předtím. Pokud o Romech slyšeli, pak většinou jako o cikánech, tj. v hanlivém významu.

V rámci studie „Předsudky, rasismus, extrémismus" IZI se dotázal asi 840 dětí ve věku od šesti do 13 let po celém Německu ohledně jejich znalosti těchto termínů a na ně navázaných témat. Podle IZI jsou výsledky z edukačního hlediska „kontroverzní“ a „znepokojivé“ neboť nedostatek kontaktů a podvědomí o uvedených skupinách může vyústit ve vznik předsudků.