Macron chce společnou evropskou armádu proti Rusku, Číně a USA

— Autor: -jrh / EuroZprávy.cz

Francouzský prezident Emmanuel Macron požaduje vytvoření „pravé evropské armády“, která by ochránila Evropu před Ruskem, Čínou, ale i USA. Řekl to před víkendovou návštěvou amerického prezidenta a dalších státníků k výročí oslav 100 let od konce první světové války. Jeho plán se však zdá mít jen malou naději na úspěch.