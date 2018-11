Rusko provokuje Západ? Britský prosovětský špion Philby má v Moskvě náměstí

"Náměstí Kima Philbyho ve čtvrti Jasenovo, ve které má sídlo ruská civilní rozvědka SVR, je ve skutečnosti spíše prolukou mezi několika rušnými výpadovkami než skutečným náměstím. Místo až dosud bylo bezejmenné," poznamenala agentura AFP, která o výnosu moskevského starosty Sergeje Sobjanina informovala.

#Moscow this week named a square after #KimPhilby , the #British double agent who defected to the #Soviet Union in 1963, near the headquarters of #Russia ’s Foreign Intelligence Service. #MNA pic.twitter.com/T7RL0lMtp2