Průvan v Kremlu: Polovina členů Putinovy rady pro lidská práva dostane vyhazov

"Úřad prezidenta v současné době jedná o nových kandidátech, jejichž seznam by měl být hotov v prosinci, následně bude předán prezidentovi," uvedl zdroj listu.

Noví členové by se měli zúčastnit tradičního setkání rady s prezidentem, které se obvykle koná na konci roku. Do nové sestavy se podle jejího šéfa Michaila Fedotova mohou dostat veřejně známé osobnosti, spisovatelé nebo novináři.

Někteří členové rady v minulosti vedli spory s ruskými vládními činiteli. Například šéf nevládní organizace Výbor proti mučení Igor Kaljapin, který se aktivně zasazuje za dodržování lidských práv na Kavkazu, se dostal do konfliktu s čečenským vůdcem Ramzanem Kadyrovem. Na Kaljapina na návštěvě autonomního Čečenska házeli vejce a Kadyrov se pak odmítal účastnit zasedání rady v Grozném. Čečenskou pobočku Výboru proti mučení navíc neznámí pachatelé podpálili.

Sám Kaljapin již uvedl, že je jen malá pravděpodobnost, že se do nové sestavy prezidentské rady dostane. "Předpokládám, že existují lidé, kteří jsou nespokojeni s mou činností a zároveň jsou dostatečně vlivní. Když jsem mluvil o Kadyrovovi, nikdo mě nikdy nepřerušoval, ale označení 'člen rady' zřejmě odstraní, aby se vejce házela snáz," uvedl aktivista.

V současné době jsou členy prezidentské rady pro lidská práva jak stoupenci, tak kritici kremelské vlády. Od ostatních konzultačních orgánů se tak podle expertů odlišuje tím, že se na její činnosti mohou podílet rovněž aktivisté, kteří Kreml otevřeně kritizují a zároveň jsou uznávanými osobnostmi v oblasti lidských práv.

Podle politologa Alexeje Makarina se rada může ubírat dvěma směry: zůstat platformou, která upozorňuje na aktuální problém, anebo se stát orgánem, v němž není možné vyjádřit protichůdný názor.

"Nemůžeme říci, že rada dosahuje velkých úspěchů, ale může alespoň upozornit na hrubá porušení a poukázat na to, že existuje i jiný způsob jednání. Pokud tomu tak bude i nadále, znamená to, že vláda stále ještě potřebuje alternativní stanovisko a do určité míry je schopna ho přijmout," dodal Makarin.