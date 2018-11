Debakl v Moskvě. Dohoda o rozhovorech Kábulu s Tálibánem na stole není

Od setkání v Moskvě se žádný "průlom" nečekal, v plánu nebylo ani zveřejnění závěrečného dokumentu. Hnutí Tálibán předem prohlásilo, že nechystá žádné oficiální kontakty s delegací z Kábulu a za cíl schůzky považuje "hledat mírové řešení afghánského problému a ukončit americkou okupaci" země.

Zástupci vlády podle agentury Reuters členům Tálibánu v Moskvě zopakovali nabídku prezidenta Ašrafa Ghaního vést mírová jednání bez jakýchkoli předběžných podmínek. "Diskutovali jsme s Tálibánem o přímých mírových rozhovorech a vyzvali jsme je, aby vybrali místo a čas," sdělil vedoucí vládní delegace Ašan Tahírí.

FM #Lavrov meets #Taliban representatives in #Moscow.

Direct talks between Taliban and the Afghan government hosted in a foreign country are another diplomatic success for #Russia. pic.twitter.com/EVYH3FXbVL