Ztroskotání norské fregaty? Bojová loď NATO doplatila na "neviditelnost"

Mluvčí námořnictva Torill Herlandová řekla norskému deníku Bergens Tidende, že "žádná válečná loď na světě nemá AIS zapnutý". AIS je zkratka pro Automatický identifikační systém, který udává přesnou pozici lodě, její velikost, rychlost a jméno. Z tohoto důvodu ji ostatní lodě mohly lokalizovat jen pomocí klasického radaru. Fregaty typu Helge Instad jsou navíc konstruovány tak, aby byly na radaru viditelné co nejméně, byť nejde o klasickou "neviditelnou" loď, tedy s technologií stealth.

#KNM #HelgeIngstad frigate is currently in danger of sinking after yesterday collision while the tanker, named #SolaTS, is slightly damaged and did not spill oil. Map of collision and detailed image of damages pic.twitter.com/kM2p4KXo3o