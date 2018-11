Bude se Křišťálová noc opakovat? Nemusí jenom v Německu, antisemitismus je na vzestupu i jinde

Superpotraviny nejsou tak super? Je to čistý jed, tvrdí profesorka z Harvardu

Podle zjištění Kompetenčního centra pro pravicový extrémismus a výzkum demokracie z Lipska značně stoupla podpora antisemitismu ve východním Německu z 4,1% v roce 2016 na 5,2% v roce 2018. Okolo jedné třetiny respondentů výzkumu souhlasilo s antisemitickými stanovisky, uvedl šéf studie Oliver Decker.

Jeden člověk z 10 má za to, že Židé mají příliš mnoho vlivu a stejný počet si myslí, že nezapadají do německé společnosti, podle zjištění studie. Autoři studie si myslí, že počet lidí, kteří zastávají antisemitické názory, je mnohem větší, ale nechtějí to raději přiznat veřejně.

Poměrně znepokojivé je též další zjištění průzkumu, podle něhož by okolo 8% respondentů považovala za určitých okolnostech diktaturu jako lepší formu vlády než je demokracie. 11% by chtělo vůdce, který by velel zemi „pevnou rukou pro dobro všech.“

Podle analytiků souvisí nárůst antisemitismu v Německu s vzestupem bílého nacionalismu, který se vydává za ochránce bílé rasy před migranty. Za hlavní příklad tohoto policko-kulturního hnutí je považována německá protestní a protiimigrační strana Alternativa pro Německa (AfD). Ta odmítá, že by byla antisemitisticky a nenávistivě založená. Tvrdí, že naopak je ochránkyní Židů proti antifeministickými muslimskými přistěhovalci. Argumenty AfD, že není nikterak spojena s nacisty, poněkud kalí skutečnost několika kontroverzních výroků jejích představitelů na adresu nacistické minulosti Německa.

Dnešní oslava výročí sloužila pro čelní postavy německé politické scény, německého prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera a německé kancléřky Angely Merkelové, aby odsoudily nárust antisemitismu a bílého nacionalismu v Německu. „Nesmíme dopustit, aby o sobě někteří znovu tvrdili, že pouze oni mluví za skutečný lid a jiné vylučovali,“ řekl německý prezident ve zřejmé narážce na AfD, jíž poslanci v reakci na tyto slova na rozdíl od zbytku Spolkového sněmu netleskali.

AfD byla kritizována i ze strany představitelů židovských obcí. Předseda Ústřední rady Židů v Německu, Josef Schuster nařkl AfD, že podporuje nenávist, zesměšňuje přeživší holocaustu relativizací nacistických zločinů a usiluje o zničení německé kultury vzpomínání. Na vzrůstající klima antisemitismu a nenávisti poukázal i Ronald Lauder, předseda Světového židovského kongresu.

Příslušníci krajní pravice se chystají oslavit dnešní výročí nočním pochodem se svíčkami. Německé ministerstvo vnitro akci, pořádané krajně pravicovou skupinou My jsme pro Německo, sice zavrhlo, spolkový správní soud však zákaz zrušil s tím, že procesí nevykazuje hrozbu pro veřejný pořádek. Německý ministr vnitra Andreas Geisel je přesvědčen, že načasování pochodu zcela popírá smysl vzpomínkového dne. „Nesmíme tolerovat otevřený krajně pravicový extrémismus pod pláštíkem svobody slova,“ řekl Gisel.

Antisemitismus jinde ve světě

Antisemitismus se nestává problémem jen v Německu. Francouzský premiér Édouard Philippe ku příležitosti výročí Křišťálové noci oznámil, že antisemitické činy stouply o 69% v první polovině roku 2018. Francie má třetí největší židovskou populaci na světě a největší v Evropě. Jak poukazuje zpravodajský web France24, ačkoliv Židé ve Francii tvoří jen 1% populace, byly terčem 40% násilných aktů spojených s rasou a náboženstvím.

Nenávist k Židům též výrazně stoupá v USA. Podle Anti-Defamation League (ADL), neziskové organizace založené pro boj proti projevům antisemitismu v roce 1913, došlo v roce 2017 k téměř 60% nárůstu nahlášených antisemitských incidentů. Mezi roky 2016 a 2017 došlo k nejvyššímu nárůstu antisemitických zločinů z nenávisti od roku 1979, kdy o nich ADL začala vést záznam. Nedávný útok v synagoze v Pittsburgu, který vedl k smrti 11 osob a jehož ADL označila za „nejničivější útok na židovskou komunitu v historii USA,“ je dokladem tohoto znepokojivého trendu.