Volby v Donbasu? Dosavadní vůdci separatistů triumfovali. Rusko jim fandí, Západ prská

Volební účast v Luhansku činila podle oficiálních údajů 77 procent. V Doněcku pak k volebním urnám přišlo přes 80 procent oprávněných voličů, což místní volební komise označila za bezprecedentní.

Pasečnik, který podle komise získal 68,3 procenta hlasů, je v čele Luhansku od loňského listopadu. Na postu vystřídal Igora Plotnického, který po sporech se sesazeným "ministrem vnitra" republiky údajně ze zdravotních důvodů odstoupil. V souvislosti s jeho odchodem se objevily zprávy o útěku Plotnického do Ruska.

This is the way the "expression of will" takes place in the #Donbass today ... https://t.co/eIVcH2UkuM