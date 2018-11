Navalnyj nesmí odjet z Ruska. Drží ho na letišti, měl namířeno do Štrasburku

"Přijel jsem na letiště - jedu na oznámení rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva v souvislosti s mým případem - na pasové kontrole mi 'za účelem zvláštní kontroly' odebrali pas. Sedím za červeným pásem ve společnosti dalších obzvláště nebezpečných (osob). Čekám," napsal dnes Navalnyj.

Navalny prevented from leaving Russia to hear ruling of European Court of Human Rights on whether his detentions at rallies were politically motivated.