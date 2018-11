VIDEO: Zvrhlé tábory ukrajinských nacionalistů? Děti se učí zabíjet Rusy, nenávidět muslimy a gaye

— Autor: ČTK

Táborníci, někteří oblečeni do vojenských polních uniforem, pečlivě míří puškami na cíl. Instruktoři jim radí: "Když střílíte, nemyslete na to, že střílíte na člověka." Když tihle chlapci a děvčata vystřelí, učiní tak s cílem zabít. Většina z nich jsou teenageři, některým dětem je ale teprve osm let. Účastní se letního tábora, který organizuje jedna z ukrajinských radikálních nacionalistických skupin v lesích na západě země, napsala agentura AP, která tento tábor navštívila.