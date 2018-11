Volební drama na Ukrajině? Prezidentem může být herec, šlape na paty Porošenkovi

Tymošenková, která stála dvakrát v čele ukrajinské vlády, by podle průzkumu vyhrála první kolo se ziskem 14 procent hlasů. Porošenko by byl s 11 procenty druhý těsně následován hercem, režisérem a bavičem Volodymyrem Zelenským, který by získal deset procent hlasů.

Latest #Ukraine` electoral ratings https://t.co/gCJnrUUYB2. Bottom line: #Tymoshenko beats ALL potential rivals in the run-off, #Poroshenko loses to ALL potential rivals in the run-off. Rating trends (from 2014) pic.twitter.com/LodXRrQmY8