Rusko přehodnotilo kauzu Magnitského, byl prý otráven

Magnitskij ve službách Browderovy Hermitage Capital údajně shromáždil důkazy o značných zpronevěrách vysoce postavených ruských činitelů. Sám auditor byl ale obviněn z daňových úniků a uvězněn. Ve vazbě přišel za nejasných okolností o život, údajně ho ubili dozorci. Za jeho smrt nebyl nikdo potrestán, naopak posmrtně byl odsouzen z daňových úniků, stejně jako v nepřítomnosti Browder.

Na Západě vyvolala Magnitského kauza skandál s dalekosáhlými následky. Americký Kongres v roce 2012 schválil takzvaný Magnitského zákon, aby potrestal ruské představitele, úředníky, soudce a policisty zapletené do případů porušování lidských práv. Od letošního roku se zákon vztahuje na zkorumpované činitele po celém světě. Rusko zareagovalo vlastním seznamem nežádoucích Američanů, jakož i zákazem adopcí ruských sirotků v USA.

Podle původního závěru ruských soudních lékařů zemřel Magnitskij na selhání srdce bez cizího zavinění. Dnes ale generální prokurátora oznámila, že "dodatečná analýza" prokázala přítomnost "diverzních chemických látek" v organismu Magnitského. Jde prý o složité sloučeniny, které mohou být vyrobeny jen ve specializovaných laboratořích takových zemí, jako jsou USA, Francie nebo Itálie.

Za otravou podle ruských vyšetřovatelů možná stojí Browder, na kterého už v minulosti Rusko opakovaně a bezvýsledně vydalo mezinárodní zatykač. Ten teď bude podle mluvčího prokuratury Nikolaje Atmoňjeva obnoven. Znovu byly navíc otevřeny případy smrti tří Browderových partnerů, kteří byli podle Atmoňjeva zavražděni. I v jejich těle byly prý nalezeny jedy.

Browder měl podle prokuratury k vraždě Magnitského motiv, chtěl "zahladit stopy svých zločinů", tedy daňových podvodů a praní špinavých peněz.

Tomorrow the Dutch government will be inviting all EU member states to The Hague to propose an EU wide Magnitsky Act. In advance of that, the Russian government today has accused me of murdering Sergei Magnitsky. Kafkaeske to say the least https://t.co/oHjfUJlFTR