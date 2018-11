Ukrajina dala ultimátum: Pokud Interpol povede Rus, končíme

Aktualizováno 20:26 — Autor: ČTK

Ukrajina může pozastavit své členství v mezinárodní policejní organizaci Interpol, pokud jejím prezidentem bude zvolen ruský generál. Uvedl to dnes ukrajinský ministr vnitra Arsen Avakov, aniž podrobněji vyložil, co by takový krok pro Kyjev znamenal.