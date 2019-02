Přeruší USA veškeré styky s Ruskem? Americký diplomat varuje

CVVM: Volby by v únoru jasně vyhrálo Babišovo ANO. ODS se srovnala s Piráty

Adekvátní cílená reakce

Analýzy efektivity sankcí uplatňovaných v minulosti různými zeměmi přinesly nejednoznačné závěry, zdůrazňuje Courtney. Za podstatnou proto pokládá otázku, zda jsou protiruské sankce skutečně nejefektivnější, pokud cílí na jedince a organizace zodpovědné za nepřípustné jednání.

Americká politika vůči sovětské válce v Afghánistánu v 80. letech ukázala, že adekvátní cílená opatření mohou být efektivnější, konstatuje bývalý diplomat. Připomíná, že tehdejší šéf Bílého domu Carter nejprve reagoval vyhlášením bojkotu olympiády v Moskvě a zákazem vývozu obilí a informačních technologií do SSSR, což však mělo jen dočasný efekt, jelikož olympiáda v roce 1980 stejně proběhla a Carterův nástupce Ronald Reagan zákaz vývozu obilí zmírnil.

Jako účinnější se tak ukázala jiná adekvátní cílená americká reakce, vojenská pomoc afghánským guerillám, včetně dodávek protivzdušných střel, která - spolu s nástupem Michaila Gorbačova a jeho snahy omezit sovětskou armádu a zlepšit vztahy se Západem - pomohla přimět Moskvu ke stažení vojsk z Afghánistánu v roce 1989, tvrdí někdejší velvyslanec. Dodává, že NATO reagovalo podobě adekvátně na ruskou agresi na Ukrajině.

"Aliance točí americké, britské, kanadské a německé bojové síly v Polsku a Pobaltí a posílila svou přítomnost v černomořském regionu," poukazuje Courtney. Zdůrazňuje, že východní spojenci z NATO by pouhé uvalení sankcí považovali za příliš slabou odpověď s nejistým výsledkem.

V reakci na ruskou ozbrojenou intervenci na Ukrajině USA kombinují vojenské kroky a sankce - cvičí ukrajinské vojáky a dodávají protitankové střely Javelin, uvádí vysloužilý diplomat. Vysvětluje, že toto zvyšuje riziko pro ruské ozbrojené a bezpečnostní složky v případě jakékoliv další agrese, zatímco sektorové sankce jsou sice rozsáhlé, ale mají mnohem spornější dopad, přestože brání Rusku v přístupu k západním financím a zakazují americkým firmám pomáhat Rusku při těžbě energetických zdrojů v Arktidě.

Adekvátní akce jsou správné i v reakci na ruské zásahy do amerických voleb, jelikož cílí na ruské bezpečnostní složky, soudí Courtney. Připomíná, že krátce po volbách v roce 2016 Spojené státy zakázaly Rusům přístup do dvou "rekreačních" objektů v Marylandu a New Yorku využívaných ke špionážním účelům, zatímco americké velitelství kybernetických operací nedávno začalo rozesílat ruským kyberšpiónům varování před dalšími zásahy.

Přerušení styků není na místě

V reakci na otravu Skripala a smrt náhodné Britky se USA opět uchylují k adekvátním opatřením, když vyhostily 60 příslušníků ruských tajných služeb vystupujících jako diplomaté a uzavřely ruský konzulát ve Seattlu, podotýká bývalý velvyslanec. Krok označuje za silnou, ale přiměřenou odpověď na úskoky ruské vojenské rozvědky.

"Ruské narušování ukrajinské civilní plavby v Azovském moři a Kerčském průlivu, který ústí do Černého moře, představuje nové riziko pro americko-ruské vztahy," tvrdí Courtney. Domnívá se, že může vyvolat další cílenou, adekvátní reakci, například častější vysílání plavidel USA a NATO do Černého moře na základě svobodné plavby, což by bylo silným signálem.

Zákon z roku 1991 ukládá americkému prezidentovi, aby v reakci na ruské nasazení novičoku v Británii uvalil na pachatele alespoň tři ze šesti vyjmenovaných sankcí, pokud tomu nebrání důvody související s národní bezpečností, připomíná někdejší velvyslanec. Soudí přitom, že některé z možností, například přerušení diplomatických styků či zákaz veškerého dovozu z Ruska, budou zřejmě považovány za nepřiměřené a mohly by podrýt jednotu USA a jejich spojenců v otázce sankcí.

Od roku 1933, kdy americký prezident Franklin Roosevelt diplomaticky uznal SSSR, Washington nikdy nepřerušil své vztahy s Moskvou, ani kompletně nezakázal dovoz ruského zboží, a tak by i Trumpova administrativa měla zvolit mírnější trest, domnívá se Courtney. Tvrdí, že protiruské sankce mohou být silné a efektivní, ale v jistých případech mohou poškodit jiné americké zájmy.

Sankce, které poškozují ruskou ekonomiku, mohou například obracet hněv Rusů proti USA, nikoliv proti ruským činitelům odpovědným za podvratné jednání, případně poškodit soukromé ruské firmy, které jsou součástí občanské společnosti v Rusku, zatímco Kreml dokáže méně výkonné státní podniky ochránit, varuje bývalý diplomat. Dodává, že ruští sousedé, především ve střední Asii závisí na dopravních liniích v Rusku, a mohli by se tak stát nevinnými oběťmi hospodářských sankcí.

"Stojí za to zvážit, zda americkým zájmům nejlépe neposlouží, pokud se zajistí, že trest uvalený na Rusko za jeho nepravosti postihne ty, kteří jsou za ně zodpovědní," uzavírá Courtney.