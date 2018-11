Zemřel šéf rozvědky GRU Korobov. Po rozhovoru s Putinem se mu v září udělalo nevolno

"Vzpomínka na báječnou osobu, skutečného syna Ruska, vlastence rodné země generálplukovníka Igora Valentinoviče Korobova navždy zůstane v našich srdcích," uvedlo ministerstvo obrany s tím, že šéfovi GRU bylo 63 let.

Stejný věk zmínila i agentura TASS, podle které se narodil 3. listopadu 1956. což by ale znamenalo, že mu bylo 62 let. Podle dostupných informací na webu se však narodil 3. srpna 1956.

#BREAKING | Igor #Korobov, head of #Russia's #GRU spy agency died ‘after a long and serious illness’ at age 63.



Korobov 's predecessor, Igor Sergun (59) also died suddenly suffering a heart attack.



