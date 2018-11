Ruští celníci zadržují knihy ze zahraničí. Hledají propagandu a morální hrozby

Celníci už několikrát zadrželi novou knihu ruské novinářky žijící ve Spojených Státech Maši Gessenové s názvem Budoucnost je historie: Jak totalitarismus znovu dobyl Rusko (The Future Is History: How Totalitarianism Reclaimed Russia). Dílo vyšlo v angličtině a ruští celníci nyní prověřují jeho obsah.

Great news from Europe: my book has been awarded the Prize for European Understanding AND banned by Russian customs. I am honored https://t.co/qWfajVXH6y