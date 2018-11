Rodina odtajnila nejnovější video s Michaelem Schumacherem

Na co si dát pozor, aby úspory neztrácely hodnotu aneb Kam se nevyplatí investovat?

Schumacher před kamerou odpovídal na otázky svých fanoušků. Prozradil například, že sám na sobě vždy cítil, že není dost dobrý a musí na sobě pracovat.

V rozhovoru, který byl po pěti letech zveřejněn na oficiálních webových stránkách jezdce Formule 1, také se slzami v očích vzpomínal na doby, kdy vyhrával jeden titul mistra světa za druhým.

Uvedl, že jeho velký respekt si vysloužil Mika Häkkinen. V soukromí ale mezi jezdci panovaly překvapivě dobré stavy. Jaký je současný stav jezdce ale pravděpodobně netuší ani nikdo z nich. A zoufalí jsou nejen jeho přátelé.

Schumacherovi fanoušci se stále nedočkali odpovědi na otázku, jak na tom jejich miláček vlastně je. Předpokládá se, že se o 49letého Němce v jeho luxusním domě poblíž Ženevského jezera ve Švýcarsku stará o tým lékařů.

K dispozici údajně má 15 lékařů a zdravotních sester, za které rodina okatí v přepočtu asi 3,5 milionu korun týdně. Rodina opakovaně žádala veřejnost, aby chápala, že Schumacher a jeho blízcí potřebují soukromí.

Poslední rozhovor s M. Schumacherem (2:56) | zdroj: YouTube

Schumacher se těžce zranil v prosinci 2013 při lyžování v Alpách. Během sjezdu na neupraveném svahu narazil při pádu hlavou do skály. Byl urychleně transportován do nemocnice v Moutiers a poté do nemocnice v Grenoblu, která zveřejnila, že se nachází v kritickém stavu v kómatu. Dne 30. prosince 2013 prodělal druhou operaci hlavy a jeho stav se stabilizoval, ale nadále byl kritický. Asi o měsíc později lékaři začali s postupným probouzením z kómatu.

Dne 16. června 2014 oznámila média, že Schumacher opustil nemocnici v bdělém stavu a bude se dále podrobovat rehabilitaci na klinice v Lausanne. Tuto zprávu posléze v oficiálním prohlášení potvrdila i Schumacherova manažerka Sabine Kehmová.

Sportovec byl převezen do rodinné vily, kde se o něj 24 hodin denně stará speciální zdravotnický tým. Údajně stále nemůže chodit ani mluvit, občas udělá jen několik málo pohybů při rehabilitaci v bazénu.