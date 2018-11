Rusko odtáhlo ukrajinské lodě do přístavu v Kerči, civilní doprava v průlivu obnovena

Ukrajinské námořnictvo v neděli oznámilo, že ruské speciální jednotky zabavily v Černém moři tři jeho lodě, přičemž při incidentu utrpěli zranění dva členové ukrajinské posádky. Ruská tajná služba FSB, pod níž spadá i pohraniční stráž, později informace o zadržení lodí u poloostrova Krym potvrdila. K jejich zastavení prý použila zbraně; zraněni přitom byli tři příslušníci ukrajinského námořnictva.

An interesting view of the situation near the #KerchStrait. This AIS screenshot shows the congregation of ships on both sides of the strait that can not pass through. pic.twitter.com/YrVRTbnVaU