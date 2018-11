Co by mohlo znamenat stanné právo na Ukrajině?

Po vyhlášení stanného práva bude na Ukrajině zakázáno provádět volby, stávky či masové akce, řada dalších omezení je ale opčních, tedy mohou, ale nemusí být přijata, upozornila agentura Interfax-Ukrajina s tím, že příslušný prezidentův dekret ještě nebyl zveřejněn. List Ukrajinska pravda připomněl, že rada národní bezpečnosti doporučila vyhlásit stanné právo na 60 dní.

Omezení podle Kyiv Post mohou zahrnovat zpřísnění bezpečnostních opatření a zavedení zvláštního režimu na klíčových místech ekonomiky a infrastruktury. Jejich seznam by měla schválit vláda.

Občané mohou být nuceni vykonávat potřebnou práci. Každý práceschopný občan může být například nucen pracovat v obranném zařízení namísto svého běžného zaměstnání.

V případě nutnosti může stát převzít kontrolu nad majetkem soukromých, obecních či státních společností.

Stát by mohl pro válečné potřeby regulovat telekomunikační, rádiové a tiskárenské podniky a infrastrukturu, jakož i média a kulturní organizace. Omezení mohou postihnout radioamatéry a informovování přes počítačové sítě. Stát by také mohl použít tuto infrastrukturu k šíření informací určených ozbrojeným silám či obyvatelstvu.

Mohl by platit zákaz pokojných demonstrací, pochodů, shromáždění a dalších masových akcí.

I bez ústavního a právního rámce by stát mohl zakázat politickou činnost, kterou by považoval za škodlivou pro bezpečnost státu. To by mohlo zahrnout cokoliv od aktivit zaměřených proti ukrajinské státnosti až po podněcování národnostní záště.

Evakuace obyvatel a materiálu či kulturních cenností v případě ohrožení jejich bezpečnosti. Vláda by měla hrát klíčovou roli v stanovení, co má být do tohoto opatření zahrnuto.

Manažeři v podnicích a organizacích mohou být sesazeni za špatné pracovní výkony a nahrazeni jinými.

Vláda by mohla schválit dodatečná opatření na ochranu státního tajemství. Občané cizího státu, ohrožujícího Ukrajinu agresí či útokem, by mohli být podrobeni nucenému přemístění a internováni. Mohou platit zvláštní pravidla pro výrobu a prodej silných léčiv, obsahující omamné a psychotropní látky. Vláda by mohla vypracovat jejich seznam.

Stát může omezit cestování svých občanů i cizinců. Může platit zavedení policejní hodiny (zákazu vycházení), stejně jako zákaz prodeje alkoholu. Občanům může být nařízeno u sebe ubytovat vojenský personál či civilisty, kteří uprchli ze svých domovů, vypočítal kyjevský deník.