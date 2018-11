Jaké zbraně nemají spadat pod smlouvu INF? Ruský diplomat tuší, o co USA jde

— Autor: ČTK

Spojené státy se snaží o to, aby do smlouvy o likvidaci raket středního a krátkého doletu (INF) nespadala celá třída zbraní podobných těm, jichž se dohoda týká. Na tiskové konferenci to dnes podle agentury RIA Novosti řekl náměstek šéfa ruské diplomacie Sergej Rjabkov. Zároveň popřel obvinění Washingtonu, že Moskva dohodu porušuje.