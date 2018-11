Nová válka mezi Ruskem a Ukrajinou? Situace v Gruzii se může opakovat, bojí se odborníci

V Istanbulu se do obytné čtvrti,zřítil vrtulník armády, zahynuli čtyři vojáci

Po obsazení Krymu se Moskva rozhodla vybudovat přes Kerčský průliv most, který by spojil poloostrov s pevninským Ruskem. Most byl otevřen letos v květnu a právě pod ním nyní stojí tanker blokující průliv. Východoukrajinské přístavy jako je důležitý Mariupol, jsou tak nyní odstřiženy od světa.

Mluvčí Evropské Unie pro zahraničně-politické otázky Maja Kocijancic již napsala, že EU „očekává, že Rusko opětovně umožní svobodnou plavbu průplavem“ a vyzvala obě strany k deeskalaci napětí. Podle mluvčí NATO, Aliance „plně podporuje nezávislost a teritoriální integritu Ukrajiny, včetně práva na svobodnou plavbu v teritoriálních vodách“.

K samotnému obsazení lodí došlo poté, co se pokoušely proplout průlivem na cestě z Oděsy do Mariupolu. Celé situaci předcházel incident, kdy došlo ke kolizi ukrajinského a ruského plavidla. Kyjev obvinil Moskvu, že její loď záměrně nabourala ukrajinský remorkér, Moskva naopak obvinila ukrajinské námořnictvo z nebezpečného manévrování.

Ukrajinské ministerstvo zahraničí ve svém prohlášení uvedlo, že „ruské provokativní akce v Černém a Azovském moři překročily hranici a staly se agresivními.“ Ruská FSB naopak tvrdí, že použití střelných zbraní bylo nutné, protože Ukrajinci odmítli uposlechnout varování a vstoupili do ruských vod ilegálně.

Podle odborníků z organizace Atlantic Council současné dění připomíná eskalaci napětí a vojenské provokace před vypuknutím Rusko-Gruzínské války v roce 2008. Na dnešek proto byla svolána mimořádná schůzka Bezpečnostního výboru OSN, který se bude situací na popud obou zúčastněných stran zabývat.