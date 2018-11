Rusko a Ukrajina opět na kordy: Proč je Azovské moře časovanou bombou?

S maximální hloubkou 14 metrů je Azovské moře nejmělčím na světě. Nacházejí se v něm zdroje zemního plynu a představuje důležitý přepravní prostor pro nákladní a osobní lodní dopravu. Moře s rozlohou asi 39.000 kilometrů čtverečních obklopuje na severu a východě Ukrajina, a na jihozápadě Krym, který Moskva anektovala v roce 2014.

Jeho vody také omývají jih Donbasu, ukrajinského regionu, kde se v uplynulých téměř pěti letech odehrál ozbrojený konflikt mezi Kyjevem a proruskými separatisty, jež zaplatilo životem více než 10.000 lidí. Nepokoje tu vyvrcholily v roce 2014 vyhlášením samozvaných "lidových" republik Doněcké a Luhanské.

Rusko si od anexe Krymu v roce 2014 vyhrazuje právo na kontrolu vod Azovského moře, zatímco Ukrajina a západní státy jej obviňují, že těmito kontrolami záměrně "brzdí" pohyb obchodních lodí Kerčským průlivem.

#Russia Blocks Ukrainian Navy From Militarizing The Sea of #Azov - Updatedhttps://t.co/BB1BgoiyW9 pic.twitter.com/ey0pD1yUm9