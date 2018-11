Porošenko podepsal dekret o válečném stavu na Ukrajině, má trvat 30 dní

Kyjev tak reaguje na nedělní incident v Kerčském průlivu, kde ruské úřady zadržely tři lodě ukrajinského vojenského námořnictva a 24 námořníků. Mají být postaveni před soud a "náležitě potrestáni", napsala agentura TASS. Před soud by údajně měli předstoupit už v úterý.

Text výnosu o vyhlášení válečného stavu v noci na dnešek schválila ukrajinská bezpečnostní rada, která navrhla vyhlásit válečný stav okamžitě s dvouměsíční, tedy ze zákona maximální, platností. Prezident dnes ale prohlásil že navrhuje na celém území státu vyhlásit válečný stav s platností od středečního rána, a to jen po dobu třiceti dnů.

Porošenko zároveň zdůraznil, že navrhovaný krok neovlivní termín konání prezidentských voleb naplánovaných na konec března příštího roku. Ukrajinská opozice prezidenta podezírá, že dramatickým opatřením hodlá datum voleb posunout, protože průzkumy veřejného mínění mu nedávají příliš šancí na vítězství. Stejný argument opakovaně používá i Moskva.

Porošenko podle agentury Unian délku navrhovaného válečného stavu zkrátil právě proto, aby nekolidoval se začátkem volební kampaně.

Prezident ve zdůvodnění svého postupu uvedl, že po agresivních akcích Ruska v Kerčském průlivu nelze vyloučit ani další, možná i pozemní útoky proti ukrajinské svrchovanosti. Vyhlášení válečného stavu nicméně podle Porošenka neznamená vyhlášení války. "Vůbec to neznamená, že by Ukrajina zahájila jakékoli útočné akce. S nikým se nechystáme válčit. Válečný stav se vyhlašuje výhradně kvůli obraně," citovala hlavu státu Ukrajinska pravda.

"Válečný stav neznamená, že bychom odmítali politické a diplomatické cesty k osvobození ukrajinských území," řekl prezident a dodal, že zavedení válečného stavu nebude omezovat ústavní práva a svobody občanů.

Podle Porošenkova dekretu má generální štáb ukrajinské armády zorganizovat protivzdušnou obranu klíčových vládních objektů a připravit částečnou mobilizaci. V nezbytném počtu mají být k "výcvikovým shromážděním" povolány armádní zálohy. Tajná policie SBU má posílit kontrarozvědnou činnost a pohraničníci mají zvýšit ochranu administrativní hranice mezi Ukrajinou a okupovaným Krymem. Jeden článek Porošenkova dekretu podléhá utajení.

Za Ukrajinu se postavila česká diplomacie

Ruská anexe vod Azovského moře je pro Česko stejně nepřijatelná, jako byla anexe ukrajinského poloostrova Krym. Na twitteru to uvedl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). "Jsem velmi znepokojen posledním vývojem v Azovském moři, kde došlo u Kerčského průlivu k ozbrojenému incidentu. Důrazně vyzýváme k deeskalaci situace. Stejně jako je pro nás nepřijatelná anexe ukrajinského Krymu Ruskem, je pro nás nepřijatelná anexe vod Azovského moře," napsal Petříček.

Ministerstvo zahraničí vyjádřilo znepokojení nad eskalací napětí u Krymu a odsoudilo násilný postup ruského námořnictva proti ukrajinským lodím. "Blokování svobodné plavby Kerčským průlivem ze strany Ruské federace považujeme za hrubé porušení mezinárodního práva. Česká republika vyzývá k zachování volného přístupu do Azovského moře, respektování územní celistvosti a svrchovanosti Ukrajiny, jakož i k okamžitému propuštění zajatých námořníků a plavidel. Obě strany vybízíme ke zdrženlivosti," uvedla česká diplomacie v tiskovém prohlášení.

Také další čeští politici Rusko za námořní incident kritizovali. "Krize v Azovském moři je nebezpečná. Potvrzuje agresivní a svévolné chování Ruska. Mezinárodní společenství musí trvat na dodržování mezinárodních smluv a pravidel a nepřipustit, aby je Rusko opakovaně porušovalo," napsal na twitteru předseda ODS Petr Fiala.

"Jde o porušení mezinárodního práva. Odsuzuji ruskou agresi a vyzývám Kreml k okamžité deeskalaci situace," uvedl člen zahraničního výboru Sněmovny Jan Lipavský (Piráti).

"Odsuzuji agresi Ruska proti Ukrajině. Je nepřijatelné, aby Rusko atakovalo ukrajinská plavidla v Azovském moři. Tyto kroky Ruska jsou přímým důsledkem obsazení Krymu. Kdo zpochybňuje odvetné kroky vůči agresivitě Ruské federace, je spoluzodpovědný za hrozící válečný konflikt," uvedl člen senátního zahraničního výboru Tomáš Czernin (TOP 09).

Ukrajinské námořnictvo v neděli oznámilo, že ruské speciální jednotky zadržely v Černém moři tři jeho lodě. Ruská tajná služba FSB, pod níž spadá i pohraniční stráž, později informace o zadržení lodí u poloostrova Krym potvrdila. K jejich zastavení použila zbraně, zraněni byli tři ukrajinští námořníci.

