Rusko si předvolalo ukrajinského chargé d'affaires, Kyjev se pře o válečný stav

Tři ukrajinští námořníci, zranění při nedělním incidentu u Kerčského průlivu, jsou v kerčské nemocnici, jejich zranění nejsou vážná a nejsou v ohrožení života. Uvedla to podle médií ruskáombudsmanka Taťjana Moskalkovová, která o stavu Ukrajinců telefonicky informovala ukrajinskou ombudsmanku Ljudmylu Denysovovou.

V ukrajinských médiích se dříve objevily dohady, že zranění utrpělo šest Ukrajinců, zraněné námořníky v Kerči operovali a že ostatní zajatce odeslali do Moskvy.

V ruských médiích se mezitím podle listu Ukrajinska pravda objevila jména tří zraněných námořníků: Andrij Artemenko, Vasyl Soroka a Andrij Ejder.

Ruské úřady tvrdí, že ukrajinská plavidla "nezákonně" vplula do ruských výsostných vod (u Kerčského průlivu, který Rusko překlenulo mostem na anektovaný Krym), a tak proti nim zasáhly lodě ruské pohraniční stráže. Podle ukrajinské verze byla ruská strana předem upozorněna, že tři lodě ukrajinského vojenského námořnictva - dva malé dělové čluny a remorkér - plují z černomořského přístavu Oděsa do Mariupolu na březích Azovského moře, ale Rusové se dopustili "agrese" a lodě zajali poté, co po nich stříleli a do jedné úmyslně narazili. Obě strany se vzájemně obviňují z porušení mezinárodního práva, Kyjev se domáhá vrácení lodí a námořníků.

Ukrajinská agentura Unian dnes zveřejnila společné prohlášení tří bývalých ukrajinských prezidentů Leonida Kravčuka, Leonida Kučmy a Viktora Juščenka. Z dokumentu vyplývá, že exprezidenti nepovažují vyhlášení válečného stavu za nejlepší odpověď na agresivní chování Ruska. Může podle nich ve společnosti vyvolat chaos.

Pokud ukrajinský parlament dekret o vyhlášení válečného stavu schválí, měl by podle Kravčuka, Kučmy a Juščenka zároveň přijmout usnesení o tom, že březnové prezidentské volby se navzdory krizové situaci budou konat. Dekret o válečném stavu podle ukrajinských médií otevírá Porošenkovi možnost volby odložit.

Radical Party and Batkyvchina are trying to block the introduction of martial law in #Ukraine. They demand major changes to proposed martial law to ensure that it does no effect elections. They are potentially the main losers from possible delay in presidential & parl. elections. pic.twitter.com/UgQhDYAgoB