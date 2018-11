VIDEO: Co se vlastně stalo v Kerčském průlivu? Ukrajina zveřejnila záznam incidentu

— Autor: -čem / EuroZprávy.cz

Rusko se v neděli 25. listopadu pokusilo zabránit třem plavidlům ukrajinského vojenského námořnictva ve vstupu do Azovského moře přes Kerčský průliv poté, co pod ruském kontrolovaný most umístilo obrovskou nákladní loď. Obě strany se navzájem obviňují z porušení mezinárodního práva a provokativního chování. Ukrajina zveřejnila nahrávku s celým incidentem. Je na ní mimo jiné slyšet, jak kapitán ruské lodi dává vulgárním způsobem příkazy posádce.