Zapomeňte na brexit, Evropě hrozí katastrofa kvůli Rusku, varuje novinář

— Autor: -tpr / EuroZprávy.cz

Rozšíření rusko-ukrajinské války do Azovského moře je přesně ten typ eskalace, který v Evropě předcházel velkým katastrofám. To tvrdí v komentáři k aktuální situaci Simon Jenkins, bývalý editor The Times a autor komentářů v mnoha britských denících.