První ze zajatých námořníků v Kerči je ve vazbě. Ukrajina vrací úder, obvinila osm Rusů

K soudu byla podle agentury Interfax-Ukrajina kvůli uvalení vazby přepravena polovina zajatců, tedy 12. U soudu jsou také dva advokáti, kteří se dosud specializovali na obhajobu pronásledovaných krymských Tatarů. Krymská ombudsmanka Ljudmila Lubinová odhadla, že zbývajících devět Ukrajinců - tři zranění jsou v nemocnici - přivezou k soudu ve středu.

Ukrainian sailors in custody for breaching Russian border to get free legal aidhttps://t.co/T1vfryiwZ7 pic.twitter.com/lKmZD1fxBE — TASS (@tassagency_en) 27. listopadu 2018

Ukrajinská tajná služba a vojenská prokuratura dnes naopak obvinila osm Rusů, kteří se na nedělním incidentu podíleli, z napadení ukrajinských námořníků. Podezírají je také z "přípravy, rozpoutání a vedení agresivní války", anebo z "úkladné vraždy".

Po obvinění má následovat žádost k ruskéjustici, aby vzala do vazby podezřelé, mezi kterými jsou náčelníci pohraniční správy a pobřežní stráže ruské tajné služby FSB na Krymu či kapitáni strážních lodí.

Ruští pohraničníci v neděli v Kerčském průlivu, přes který Rusko postavilo most vedoucí na anektovaný Krym, zadrželi tři lodě ukrajinského vojenského námořnictva a 24 námořníků; přinejmenším tři z nich zranili. Kyjev obviňujeRusko z napadení a ostřelování ukrajinských lodí, na jejichž plavbu z Oděsy do Mariupolu byla ruská strana předem upozorněna. Rusové tvrdí, že ukrajinská plavidla nezákonně vplula do ruských výsostných vod a nereagovala na varování.

V reakci na incident ukrajinský parlament v pondělí schválil výnos prezidenta Petra Porošenka o vyhlášení válečného stavu po dobu třiceti dnů počínaje 28. listopadem v deseti ukrajinských pobřežních a pohraničních regionech. Vyhlášení válečného stavu podle Porošenka neznamená vyhlášení války, ale je obranným aktem.